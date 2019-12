I vigili del fuoco, operatori del Csm e volontari della Protezione civile di Orvieto sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì per abbattere un albero in via Panaro a Sferracavallo che si stava pericolosamente piegando a causa del forte vento. Altri interventi per piante pericolanti si sono avuti in via degli Ippocastani e lungo la strada dei Cappuccini mentre la strada di Rocca Ripesena, inizialmente chiusa per una pianta caduta, è stata riaperta. Chiuse la strada di San Quirico e quella di San Bartolomeo per piante cadute sulla carreggiata. Personale della Provincia di Terni sta invece operando lungo la strada della Badia. Problemi anche sulle strade a Torre San Severo.

Intensa attività dei vigili del fuoco del comando di Terni in tutta la provincia. Oltre a vari interventi per il maltempo nella zona di Narni Scalo e Collescipoli, causati da alberi e rami pericolanti, i pompieri sono intervenuti in una palazzina di Fabro Scalo per l’allagamento dovuto a una tubazione rotta.