Scippo in pieno centro storico a Terni, in via delle Portelle, vittima una donna ultrasettantenne. Il fatto è avvenuto intorno alle 21,30 di giovedì.

L'anziana stava tornando a casa quando, improvvisamente, è stata aggredita da un uomo con il volto coperto dal cappuccio della felpa che le ha strappato di mano la borsetta. La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra procurandosi alcune ferite al volto. L'uomo è riuscito a fuggire e si è dileguato tra le vie del centro storico ternano. La donna ha sporto denuncia alla squadra mobile. Il furto non è ingente: una banconota di 50 euro nel portafoglio oltre ai documenti d'identità. Sembra non sia riuscita a individuare la nazionalità dell'aggressore. La polizia vaglierà eventuali telecamere pubbliche o dei negozi per cercare d'individuare lo scippatore.

Lo scippo in pieno centro irrompe dopo mesi di relativa tranquillità.