Parco delle Grazie, riaprono i cancelli

Dal parco degli orrori al parco delle meraviglie.

Rinasce il parco delle Grazie: dopo quattro anni, giovedì 24 ottobre 2019, con una cerimonia in programma per le 15,30, saranno riaperti i cancelli alla città.

Un altro polmone verde, parte importante e centrale della grande area tra viale Trento, viale Trieste, San Valentino e via Martin Luther King, torna dunque fruibile con un’immagine rinnovata: nuovi alberi, panchine e servizi igienici completamente sistemati e ripuliti.

Ad annuncialo è l’assessore all’Ambiente del Comune di Terni, Benedetta Salvati: “I nostri uffici durante questi anni hanno lavorato in piena sinergia con la Comunità montana, l’Afor e la Soprintendenza paesaggistica per restituire un bene prezioso ai ternani che ora potranno tornare a godersi il parco per fare passeggiate e attività sportive o semplicemente per relax”.

Un iter complesso: l’ultimo nulla osta per gli interventi al parco delle Grazie era arrivato subito dopo Ferragosto, con una nota della Sovrintendenza con la quale, a seguito di un’ulteriore sollecitazione inviata dall’assessorato al Verde pubblico, veniva espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica per l’intervento di messa in sicurezza del parco storico sottoposto a tutela.

Il parco era stato chiuso il 5 marzo del 2015 a causa dei danni subiti dagli alberi per il vento e gli eventi atmosferici, una sorta di tromba d’aria che aveva seriamente danneggiato la struttura.

