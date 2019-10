"Acqua torbida e gialla dai rubinetti"

La mattina di domenica 13 ottobre 2019, "per l’ennesima volta in un mese, l’acqua era torbida e di colore giallognolo”.

Succede a Ferentillo, in provincia di Terni, a denunciarlo è Thomas De Luca (M5stelle), che vive in zona e si è trovato nella condizione - racconta - di “ricorrere alle scorte di acqua in bottiglia, sempre che uno le abbia, in un territorio dove non ci sono neanche servizi per acquistarle”.

Il tutto “senza alcun evento atmosferico che potesse premonirlo”, evidenzia.

La zona è “La Valle”, nel comune di Ferentillo, le frazioni di Terria, Sambucheto e Macenano.