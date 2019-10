Lorenzo Rinaldi, un ternano incanta X Factor

di Giorgio Palenga

Malika Ayane, giudice della sua categoria (under uomini), ai boot camp che hanno sancito il passaggio di Lorenzo Rinaldi al turno successivo di X Factor, si è “concentrata sulla sua musicalità”, e “non solo sulla sua faccia”, visto che “stavolta non c’erano maxi schermi”. Ed è rimasta entusiasta.

A Samuel ha invece ricordato “un cantautore che ho studiato quando ero molto piccolo: James Taylor (quello di “You’ve got a friend”, non proprio pizza e fichi ndr)".

A Sferaebasta, il rapper che alle audition aveva detto “Non è la mia tazza di tisana preferita, ma me l’hai fatta piacere parecchio”, stavolta sono “venuti i brividini nelle braccia”.

Mara Maionchi infine, che l’altra volta aveva notato la somiglianza con Jimi Hendrix (per il commento, vedi alla voce James Taylor), ha sentenziato fuori dai denti: “Ha una faccia pazzesca questo qui”.

Se anche l’avventura di Lorenzo Rinaldi, il 19enne ternano ex studente dell’Itt Allevi San Gallo e - da bambino - del conservatorio Briccialdi di Terni, dovesse fermarsi agli “home visit” della prossima settimana, aver strappato tanti e tali pareri, da tali grandi professionisti della musica, i giurati di X Factor, suona tanto da “investitura”.

Insomma, finisca come finisca al talent più seguito della tv italiana, il mestiere di cantante-musicista Lorenzo lo può fare. O almeno può provarci.

Riccardo Rinaldi, il papà di Lorenzo, non sta nella pelle. Lui, nella vita vigile urbano, insieme a mamma Paola, che è un’infermiera, e alla sorella Valentina, “quasi” diplomata in violoncello prima di decidere di andare a lavorare in Trentino Alto Adige, tutti loro stanno vivendo l’avventura di Lorenzo con entusiasmo e trepidazione.

“Sto ricevendo tante telefonate e tanti complimenti per Lorenzo - racconta Riccardo - noi siamo camperisti e abbiamo amici con la nostra stessa passione in tutta Italia. Ebbene, in questi giorni tantissimi mi hanno chiamato da ogni dove, segno della grande popolarità della trasmissione ed anche dei consensi che sta riscuotendo Lorenzo. Questo ci riempie di orgoglio”.

Il papà, con la fidanzata Giorgia, era a Torino quando Lorenzo ha superato il primo scoglio, quella delle auditions.

“E’ stata una grande emozioni per me, figurarsi per lui. La fortuna è che Lorenzo riesce ad essere tranquillo e rilassato anche sul palco, così come è nella vita. I giudici hanno usato delle belle parole nei suoi confronti, ma anche gli altri genitori, quando hanno saputo che ero suo papà, mi hanno riempito di complimenti. E’ stato davvero bello”.

Lorenzo nasce chitarrista... in tempi non sospetti: “Ad otto anni - continua il papà - vide la sorella, Valentina, che andava al conservatorio a studiare violoncello e volle andare anche lui. Studiò un paio d’anni chitarra, poi però lasciò. Quando aveva circa 14 anni, ritrovammo in soffitta questa chitarra e stavamo ragionando con la mamma se fosse il caso di buttarla via. Lui sentì il discorso ed intervenne subito: ‘No, no, ma che buttare via. La voglio io’. Da quel momento in poi ha ripreso a studiare e suonare, e non se ne è più separato”.

I miglioramenti, nel canto come nella tecnica, sono arrivati ad ampi passi e sono parsi evidenti. Al punto che quando è maturata la decisione di fare il provino per X Factor, a Roma, papà e mamma lo hanno accompagnato volentieri.

“Erano tantissimi - ricorda ancora Riccardo - lo congedarono con il classico ‘Ti faremo sapere’. Poi però è arrivata la chiamata. E siamo andati a Torino”.

Il resto è storia d’oggi. Dalle audizioni ai boot camp il passo è stato breve. Lorenzo ha ottenuto e “difeso” la sedia, ora Malika Ayane dovrà scegliere tre dei cinque della sua squadra.