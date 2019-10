Minacce alle ex per avere indietro soldi: condannato

Un 40enne originario del Marocco è stato condannato dal tribunale di Terni in composizione monocratica - giudice Barbara Di Giovannantonio - a due anni di reclusione per violazione di domicilio e "esercizio arbitrario delle proprie ragioni".

Il parapiglia era scoppiato ad inizio 2018, in due distinti episodi datati 3 e 8 gennaio. L’uomo, dopo la fine della relazione con una donna di origini romene, aveva dato pesantemente in escandescenze prendendosela con lei e con la figlia, tanto da essere poi arrestato dai carabinieri.

Il 40enne, utilizzando metodi a dir poco discutibili, una prima volta - il 3 gennaio - si era introdotto nell’abitazione dell’ex compagna e della figlia di quest'ultima, in zona Cesure/Le Grazie, minacciando che se non gli avessero consegnato almeno 20 mila euro, avrebbero fatto una brutta fine.

Alla fine aveva ottenuto 7 mila euro e dall'ipotesi di estorsione si è passata a quella di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” proprio perché il 40enne aveva messo in piedi tutto quel trambusto per riavere indietro ciò che riteneva spettargli, ovvero i soldi di alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti per l'ex compagna ed anche parte del mobilio presente nell'abitazione.

A quell'episodio ne aveva fatto seguito uno più grave pochi giorni dopo, l’8 gennaio, con il marocchino di nuovo nella casa ma questa volta aveva non solo scardinato il portone di ingresso per entrare, ma anche percosso la figlia della donna - per una prognosi complessiva di dieci giorni accertata dai sanitari del pronto soccorso che l'aveva medicata - e minacciato le due di morte per intascare almeno 40 mila euro, cifra che lui riteneva congrua per non avere più a che fare con il suo “passato”.