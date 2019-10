Auto a Gpl divorata dal fuoco sul raccordo

I vigili del fuoco sono intervenuti, durante la serata di venerdì 11 ottobre, sul raccordo tra lo svincolo Terni est e Terni ovest in direzione Roma a causa dell'incendio di un'autovettura alimentata a Gpl. Ingenti i danni al veicolo, ma non ci sono stati feriti. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.