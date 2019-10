Malika Ayane "promuove" il ternano Lorenzo Rinaldi

Prosegue il sogno del 19enne ternano Lorenzo Rinaldi a X Factor.

Nella puntata dei boot camp, in onda su Sky giovedì 10 ottobre 2019 e, in chiaro, sul canale 8 il giorno seguente, il giovane talento ha ottenuto la sospirata sedia da parte del giudice della sua categoria (under uomini), Malika Ayane.

Lorenzo è uscito per secondo, ha scelto di intepretare una canzone del musicista britannico Passenger, "Let Her Go", ottenendo uno dei cinque posti per accedere alla fase successiva, restando poi seduto saldamente sulla sua sedia fino alla fine.

La formula di X Factor prevede ora gli "home visit", ovvero la fase del programma nella quale i cinque rimasti di ciascuna categoria vengono esaminati dal proprio giudice che ne dovrà scegliere solo tre da portare alla fase cruciale del talent, ovvero i "live", in pratica la fase finale dalla quale esce poi il vincitore.

La concorrenza, ovviamente, si fa sempre più agguerrita, ma Lorenzo è in ballo e, alle sue spalle, c'è tutta Terni che lo spinge con il suo tifo.