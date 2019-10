Pensionato di 72 anni trovato morto in casa

A Terni, nel tardo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, un anziano è stato trovato morto all'interno della sua abitazione in via del Plebiscito. Le cause del decesso sembrano da attribuirsi a un malore. I vigili del fuoco, allertati da un amico del pensionato, sono entrati con l'autoscala nell'appartamento al secondo piano, trovando il cadavere dell'uomo di 72 anni. Sul posto anche il 118 e la squadra volante della Questura.