Circuisce anziano e incassa 27 mila euro

Ha patteggiato una pena di due anni di reclusione di fronte al tribunale di Terni - giudice Barbara Di Giovannantonio - oltre a 660 euro di multa, con la sospensione della pena.

Il reato contestato era “circonvenzione di persona incapace” di cui era stata accusata dalla procura di Terni ed in particolare dal pm Raffaele Iannella, in seguito alle indagini accuratamente condotte dai carabinieri del comando stazione di Acquasparta, coordinati dal luogotenente Domenico Bellacicco.

La persona in questione è una 50enne di Acquasparta, ex commerciante, che nel corso del tempo avrebbe approfittato di un 70enne, anche lui acquaspartano, e delle sue ridotte capacità psichiche per scucirgli denaro, regalìe, favori in serie.

Il tutto in un arco temporale di più di un anno, fra il 2018 e il 2019, durante il quale la donna - inchiodata dall’Arma - sarebbe riuscita a mettersi in tasca, o meglio a versare sul conto corrente che prima dei fatti contava un saldo pari a 0 euro, oltre 27 mila euro. Somma a cui devono aggiungersi i piccoli “doni” in contanti, gli acquisti effettuati dalla vittima con la sua carta bancomat - cellulari, tablet, un televisore, vestiti, profumi, creme - ed anche la possibilità di utilizzare i suoi beni personali, come l'auto.

