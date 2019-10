Abitazione distrutta da un incendio

Un'abitazione al terzo piano di un palazzo in via Staderini, nella zona dell'ospedale, a Terni, è stata distrutta da un incendio divampato intorno alle 13 di martedì 7 ottobre 2019.

Le fiamme si sono propagate in pochi istanti, per cause che sono ancora in corso di accertamento, e si è levata alta una colonna di fumo visibile praticamente per tutta la città.

Fortunatamente al momento dello scoppio del rogo in casa non c'era nessuno.

Un ragazzo che abita all'interno dello stesso palazzo è rimasto intossicato, ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria.