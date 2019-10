Tasse non pagate, il Comune cerca società di riscossione

Il Comune di Terni deve incassare dai cittadini circa 70 milioni di euro di tasse comunali non pagate - dato relativo agli ultimi cinque anni - e prepara una gara di evidenza pubblica per affidare ad una società specializzata la riscossione di una somma così cospicua. Tanto ingente che, qualora fosse smaltita, comporterebbe certamente la risoluzione di gran parte dei problemi contabili che hanno generato il dissesto dell’anno scorso, con le conseguenze che si stanno pagando ancora adesso.

Ad annunciarlo è l’assessore al bilancio, Orlando Masselli, che informa come il bando sia in fase di preparazione da parte degli uffici comunali.

"A chi non ha pagato perché si è trovato in situazione di difficoltà, magari per aver perso il lavoro, il Comune viene incontro - dice Masselli - ma i 70 milioni che si devono incassare, 35 dei quali solo della tariffa dei rifiuti, non sono certo solo di persone che hanno problemi economici. In troppi ci marciano, potete starne certi”.

