Addio ad Augusto Visconti, tipografo e uomo di cultura

E' morto Augusto Visconti, un uomo che ha scritto pagine importanti nella vita culturale di Terni.

Se ne è andato a 76 anni, dopo una malattia sopraggiunta e aggravatasi nell'ultimo anno e che non gli ha lasciato scampo.

Titolare della tipolitografia Visconti, nella quale era cresciuto ed aveva ereditato da padre e nonno, una delle prime a nascere a Terni, fondata nel 1906, Augusto aveva dato vita ad esperienza culturali di grande spessore negli anni '70 e '80, come quella del cinema Primavera e, soprattutto, del Typocinet, cinema d'essai e piccolo teatro che era un piccolo gioiello, ricavato in un locale attiguo alla sua attività in via Campofregoso.

Aveva dato impulso anche ad esperienze di teatro d'avanguardia e jazz, movimentando la vita culturale della città dell'acciaio.

Lascia i figli Michelangelo e Alice.