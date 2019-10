Arrivati i primi venti migranti da Agrigento

Sono arrivati sabato 5 ottobre 2019 e sono stati subito inseriti nelle apposite strutture di accoglienza.

Gli immigrati sbarcati ad Agrigento e poi distribuiti in varie città italiane, tra cui Terni, sono stati ospitati negli appartamenti messi a disposizione dalla prefettura.

Per ora sono una ventina, quasi tutti sistemati a Narni dove lunedì 7 ottobre, ironia della sorte, è atteso il leader della Lega, Matteo Salvini.

L’arrivo dei migranti su disposizione ministeriale ha sollevato infatti un polverone di polemiche politiche.

A smorzare i toni ci pensa Francesco Camuffo, presidente dell’Arci Terni: “Si è trattato di ‘ordinaria gestione’ – puntualizza – proprio come avvenuto in tante altre simili situazioni. In questo caso non è stato convolto il progetto Sprar ma sono stati utilizzati gli appartamenti della prefettura, un paio di case per poche persone e non trenta come dichiarato all’inizio”.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 7 ottobre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)