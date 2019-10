Paga con soldi falsi e viene arrestato

I carabinieri della stazione di Orte hanno arrestato un commerciante ternano di 45 anni sorpreso a pagare la spesa in un centro commerciale con una banconota falsa da 50 euro. Dopo le perquisizioni a cui è stato sottoposto l'uomo, i militari del centro laziale hanno trovato soldi falsi per un valore di 750 euro, ma anche una trentina di capi d'abbigliamento taroccati. Sia gli abiti che i soldi falsi sono stati posti sotto sequestro mentre il ternano è finito in manette.