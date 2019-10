Tra le rovine di Carsulae rivive l'antica Roma

A Terni, sabato 5 ottobre, dalle ore 15, l’area archeologica di Carsulae si trasformerà nel municipio romano del 168 d.C. al tempo di Marco Aurelio. Un pomeriggio per riscoprire l'antico municipio di Carsulae attraverso la ricostruzione di un piccolo accampamento di legionari, il mercato con i tavoli didattici, che rievocano alcuni momenti di vita romana, e la commedia tratta da "Aulularia o La Pentola d'oro" di Plauto. L’assessorato alla Cultura del Comune di Terni ricorda l’appuntamento nato dalla collaborazione con l’associazione Ocriculum, il Polo Museale dell'Umbria, le cooperative Actl e Alis, con il contributo della Fondazione Carit "che – sostengono gli organizzatori - ha come scopo quello di valorizzare e promuovere l’area archeologica di Carsulae legandola idealmente, lungo la via Flaminia, all’area archeologica di Ocriculum dove nasce l’idea dell’evento e dove, ogni fine maggio, vengono dedicati tre interi giorni alla rievocazione storica”.