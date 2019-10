Rubano in una casa e fuggono con soldi e gioielli

A Terni la polizia è sulle tracce dei ladri che, giovedì 3 ottobre, hanno svaligiato un appartamento in via Marzabotto al quartiere Cospea. I malviventi hanno approfittato della momentanea assenza della padrona di casa e hanno rubato gioielli e contanti per un valore complessivo di oltre 3 mila euro. I vicini di casa non si sono accorti di nulla e quando l'anziana donna è rientrata a casa non ha potuto fare altro che dare l'allarme al 113.