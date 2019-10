Canna fumaria prende fuoco in un'abitazione

Vigili del fuoco al lavoro nella serata di giovedì 3 ottobre a Terni, tra vico San Procolo e piazza Clai, per una canna fumaria che si è incendiata in un'abitazione. Alcuni passanti hanno notato del fumo e in pochi minuti i pompieri sono arrivati sul posto con due mezzi e hanno messo l'appartamento in sicurezza. Non si sono registrati feriti o intossicati mentre i danni risultano contenuti.