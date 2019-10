Botte a moglie e figli: condannato cinquantenne

Due anni di reclusione oltre ad una provvisionale di 30 mila euro che l’uomo dovrà versare ai propri familiari, in attesa che l'eventuale causa civile determini la cifra complessiva del risarcimento, quantificato dalle vittime in 100 mila euro.

Questa la sentenza emessa mercoledì 2 ottobre 2019 dal gip del tribunale di Terni, Simona Tordelli, nei confronti di un 50enne di nazionalità albanese che lavora in città come muratore.

L’uomo era accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, del figlio maggiore e del secondo, minorenne, per fatti accaduti nel 2018 e che erano stati seguiti da denunce e indagini da parte della Polizia.

In particolare l’uomo, con seri problemi legati all'abuso di alcol, in più di un’occasione - ubriaco - aveva aggredito la moglie, connazionale di 45 anni, con calci e pugni su varie parti del corpo. Stesso trattamento per il figlio maggiore sottoposto, al pari della madre, anche a violenze di carattere psicologico, con ripetute minacce di morte.

Il pm, Barbara Mazzullo, ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione: il giudice ne ha condiviso il punto di vista, optando però per una pena più “mite”, ridotta di un terzo anche dalla scelta del rito alternativo, l’abbreviato.

Scontato l'appello da parte del legale difensore del muratore, l'avvocato Alessio Pressi del foro di Terni.

Le parti civili sono rappresentate dall'avvocato Sonia Aurisicchio.

