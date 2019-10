Aggredì famiglia per un parcheggio, anziana a processo

Marito, moglie e figlia, quest'ultima con seri problemi motori, avevano raggiunto il supermercato Conad di Borgo Bovio, a Terni, per fare la spesa, parcheggiando l'auto in uno degli stalli per disabili. Poi l'uomo era andato a prendere il carrello mentre la donna e la bambina, di circa 10 anni di età, erano rimaste accanto al veicolo. Lì - è il contenuto della denuncia sfociata poi in un processo penale - erano state letteralmente "assalite" da una 72enne ternana, mai vista e conosciuta prima. All'inizio alcuni insulti, l'insinuazione che la bambina non avesse alcuna patologia e poi le minacce, portate con una stampella all'altezza del viso della donna. Il tutto perché riteneva avessero approfittato del parcheggio "giallo" senza averne diritto.

I fatti risalgono al 12 ottobre del 2017. Di fronte alla scena l'uomo era tornato indietro e, nel parapiglia, era stato colpito dalla 72enne con la stampella all'altezza dell'avambraccio e dello zigomo. Dalla denuncia si è finiti così in tribunale con l'anziana donna imputata per minacce e lesioni personali. Ad assistere i due genitori, parti civili, c'è l'avvocato Federica Bigi, mentre la 72enne è difesa dall'avvocato Massimo Carignani.