Ex fidanzato perseguitato: condannata a nove mesi

Per buona parte del 2013, da marzo a dicembre, gli aveva reso la vita maledetta. Il tutto, pare, per ragioni di gelosia, perché era stata legata a lui da una breve relazione sentimentale poi troncata dopo che l’uomo, imprenditore ternano che al tempo dei fatti aveva 61 anni, aveva deciso di riportare un po’ di ordine nella propria vita. Le denunce sporte sono sfociate nel processo che ha visto emettere la sentenza di primo grado, con la condanna dell’imputata – una donna di origini romene, al tempo 38enne e oggi 44enne – a nove mesi di reclusione per atti persecutori e lesioni personali.

Servizio completo nell'edizione dell'1 ottobre del Corriere dell'Umbria