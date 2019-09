Al via un progetto contro la povertà educativa

Sarà presentato lunedì 30 settembre, alle 9 e 30, nella sala del consiglio della Provincia di Terni, il progetto New generation community che ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile. New generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è rivolto a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Con il coordinamento del Cesvol Umbria, sede di Terni, 45 partner tra associazioni, cooperative sociali, scuole, università ed enti locali sono al lavoro per costruire una comunità educante capace di rilevare il disagio, costruire percorsi educativi specifici e verificarne l’efficacia. "Nelle Zone sociali 10, 11 e 12 della provincia di Terni - spiegano gli organizzatori - si sperimenterà un modello innovativo di welfare comunitario in contesti territoriali fortemente svantaggiati e diversificati, per contrastare la demotivazione allo studio e ampliare l’offerta formativa dentro e fuori la scuola, con un occhio attento alle situazioni di vulnerabilità e di svantaggio. L’Università degli studi di Perugia accompagnerà i gruppi territoriali sulle povertà educative minorili nelle tre Zone sociali, elaborando e sperimentando strumenti e metodologie di lavoro".