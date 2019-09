Acqua dai rubinetti con residui sabbiosi

Acqua di colore opalescente e con residui di sabbia dai rubinetti delle abitazioni di alcune zone di Terni, in particolare nell'area della stazione e del centro. Il problema si è registrato sabato 28 settembre, ma il Servizio idrico integrato ha subito messo in atto le manovre necessarie per assicurare il normale approvvigionamento idrico alle utenze, ricorrendo in particolare alla fornitura in rete tramite i pozzi e all'adduzione dall'acquedotto Peschiera. Il Sii specifica inoltre che il fenomeno registrato non è indice di insalubrità o di eventuali problematiche per la salute che vengono escluse.