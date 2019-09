Sorvegliato speciale non sta in casa ma va ad una festa

Un 42enne italiano sotto sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza nella sua abitazione nelle ore notturne, è stato denunciato dalla Squadra Volante della questura di Terni in quanto inottemperante alla misura restrittiva.

Durante i quotidiani controlli alle persone sottoposte alle pene alternative alla detenzione in carcere, gli agenti non lo hanno trovato in casa.

L’uomo, già denunciato altre due volte, solo nel mese di settembre, ha detto ai poliziotti che lo hanno rintracciato che questa volta era uscito per andare ad una festa di compleanno.

Inevitabile per lui la terza denuncia in poco tempo per aver violato gli obblighi della misura imposta dal giudice.