Ruba in profumeria, denunciata una ventenne

Una ragazza di 20 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dagli uomini della Squadra Volante della questura di Terni che l'hanno rintracciata subito dopo aver commesso un furto in un negozio di cosmetici del centro.

La ragazza era stata notata dalle commesse del negozio per il suo atteggiamento sospetto. Si era soffermata a lungo tra gli scaffali con numerosi articoli in mano che poi, ad un certo punto, erano spariti. Quando le commesse le si erano avvicinate, la ragazza era fuggita, scomparendo tra le vie del centro.

L’arrivo tempestivo della pattuglia della Volante, già in zona per i servizi di controllo del territorio, potenziati dal questore, Antonino Messineo per la prevenzione dei reati predatori, ha permesso di rintracciare la giovane in una via poco distante.

Nella borsa la ventenne aveva i cosmetici rubati, per un valore di 170 euro, che sono stati riconsegnati ai titolari del negozio.