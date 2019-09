Cade masso di due tonnellate, chiusa la strada

La Provincia di Terni ha emesso un’ordinanza di chiusura di un tratto della SP 74 Ferentillo-Castellonalto per motivi di sicurezza. Il provvedimento è stato assunto a causa della caduta di un masso di circa 2 tonnellate che si è staccato dal costone sovrastante a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Il tratto interessato alla chiusura va dal km 0+940 al km 1+180 dove possono passare solo i mezzi di soccorso. La chiusura è stata decisa dopo il sopralluogo congiunto fra tecnici della Provincia e Vigili del Fuoco di Terni che hanno rilevato la necessità di mettere in sicurezza l’area e procedere alla bonifica e alle verifiche di stabilità del costone adiacente la strada.

I percorsi alternativi sono la strada comunale di Polino-Cascia, la SP 66 di Collebertone, la SP 71 di Polino, la SP 4 Arronese e la ex SS 209 Valnerina, tutte sia in andata che in ritorno.

A seguito di quanto accaduto e dopo le verifiche effettuate, la Provincia sta valutando il posizionamento di reti metalliche di protezione lungo la scarpata per evitare in futuro altri eventi dello stesso tipo e garantire massima sicurezza a chi viaggia.