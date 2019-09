Operaio morto a 25 anni, la madre chiede l'autopsia

Decisa e determinata a portare avanti lo sciopero della fame, iniziato mercoledì 25 settembre 2019, sempre accanto alla cappella dove riposa il figlio.

Lena Dodaj, a otto anni di distanza dalla morte di Maringleno, non vuole lasciare il cimitero di Terni né tornare a mangiare finché qualcuno - e finora le ha provate tutte - non le darà le risposte che cerca.

Nell'ottobre del 2011 il giovane, appena 25enne, precipitò dal tetto di una ditta di Narni Scalo dove stava effettuando alcune manutenzioni. A quell'incidente sul lavoro ha fatto seguito un processo che, nel giugno del 2017 in primo grado, ha portato a due condanne per omicidio colposo e tre assoluzioni. Ma non è la ricostruzione giudiziaria dell'incidente, con le responsabilità individuate dagli inquirenti, ad aver spinto mamma Lena ad un nuovo sciopero della fame dopo quello di due anni fa (LEGGI). Bensì gli aspetti medici e, soprattutto, gli accertamenti successivi il decesso del ragazzo avvenuto all'ospedale di Terni il 18 ottobre del 2011.

"Io da qui non mi muoverò finché non verrà disposta l'autopsia - spiega -. Ci sono tante, troppe incongruenze fra le dichiarazioni dei medici e le 'carte'. Non mi è stata neppure concessa la possibilità di vedere Maringleno, se non nella bara".

