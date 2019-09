Danni ingenti dopo le ultime piogge torrenziali

Abitazioni isolate, corsi d'acqua in piena e strade allagate. Sono pesanti le conseguenze causate dal maltempo in Valnerina nel corso delle ultime ore. Particolarmente colpite Ferentillo e le frazioni del circondario. Sono stati stimati invece intorno ai 200 mila euro i danni per il maltempo ad Alviano dove, tra l'altro, il sottopasso della stazione è rimasto allagato per quattro ore di fila. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile della funzione associata.