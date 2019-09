Strade e cantine allagate per il maltempo

Gran lavoro per i vigili del fuoco, nel corso della tarda serata di domenica 22 settembre, a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta anche su Terni. Allagamenti si sono registrati in varie parti della città, tra cui la rotonda tra via Gramsci, via Campofregoso e ponte Carrara. Strade e scantinati allagati ad Alviano Scalo dove i vigili del fuoco sono intervenuti in forze. Disagi anche ad Attigliano e nel resto della provincia.