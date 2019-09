Max Gazzè in concerto per la notte bianca

A Terni centro blindato per l'evento clou di TerniOn. Alle 23 di sabato 21 settembre Max Gazzè salirà sul palco in piazza Europa per il concerto che sarà preceduto, alle 21, da Marta Fabrizi Trio e Gilda and the blond. Ricco il programma di eventi in centro per la notte bianca 2019 che andrà avanti sino a domenica 22 settembre.