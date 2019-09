Eseguito lo sgombero della palazzina ex Dicat

A Terni sono cominciate all’alba di venerdì 20 settembre le operazioni della polizia di Stato, con l’impiego di tre pattuglie della squadra volante, per lo sgombero e la bonifica dello stabile ex Dicat in corso del Popolo dove era stata segnalata la presenza di clandestini e senzatetto. Nell’edificio abbandonato, in precarie condizioni igienico-sanitarie, sono stati trovati un uomo e una donna che dormivano con il loro cane e che hanno dichiarato agli agenti di essere senza fissa dimora e di trovarsi lì da un paio di settimane. I due africani sono stati denunciati per ricettazione e per invasione di terreni e di edifici. L’edificio, dopo la bonifica, è stato chiuso di nuovo e messo in sicurezza.