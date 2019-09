La ballerina Anna, da Terni a Londra e ritorno

“Un giovane ha il dovere di ridare alla sua città quello che ha ricevuto. Per questo torno a casa, dopo l’Inghilterra: tramite la danza vorrei contaminare giovani e non di Terni con tutto quello che ho avuto la fortuna di imparare all’estero”.

E’ lo spirito con cui Anna Borini, 25enne ternana, ex studentessa del liceo Classico, si appresta a rimettersi in gioco nella sua città natale dopo aver calpestato i più importanti palcoscenici europei della danza contemporanea.

Formatasi al celebre conservatorio Trinity Laban di Londra, dopo la laurea è entrata nella compagnia “The Place” con cui ha tenuto spettacoli anche in Portogallo, in Olanda e in Italia (a Firenze con la compagnia “Opus Ballet” e con il celebre coreografo Virgilio Sieni). E il master in Performing Arts con una tesi sui processi di apprendimento dei movimenti.

Poi l’idea di rientrare a Terni come insegnante e coreografa: “Per me – spiega – è una scommessa, ma sono convinta che sia importante ridare alla città quanto appreso fuori. Vorrei proporre la danza come mezzo di contatto diretto con la gente”. A breve la 25enne darà il via alle lezioni di danza alla scuola “Euno” di Laura Bassetta e Mariolina Maconio.

