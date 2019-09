Cambio di appalto, lavoratori a rischio

Scadrà a fine mese l'appalto assegnato a TerniRisorse per le manutenzioni di alcuni reparti dell'Ast. Si tratta dei reparti Acciaieria, Lac e della Società delle Fucine. Il contratto con il consorzio rischia di non essere rinnovato e di conseguenza si parla di un numero di lavoratori a rischio variabili tra 80 e 100. Rsu e sindacati sono preoccupati anche se la situazione è ancora in evoluzione.