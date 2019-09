In deltaplano a sette anni: tutto ok il ritorno

Alle 8 di domenica 15 settembre 2019 sono ripartiti da Tarquinia: per pranzo erano a casa a Terni. Perché dopo (o meglio... prima) dei sogni, c’è anche la realtà, ovvero i compiti da fare per il rientro oggi a scuola.

Ma Pierpaolo Aldini, sette anni, ha capito nelle ultime 48 ore che il sogno di compiere un vero Giro d’Italia in deltaplano è possibile. Anche alla sua età.

Il giorno prima, sabato mattina, è partito dal campo volo Palazzone di Narni col papà Pierangelo, che nella vita è impiegato di banca, alla volta di Tarquinia (LEGGI). Si è trattato in realtà solo di un test per capire la sua reazione a volare nello stesso giorno verso una destinazione più lontana, visto che sul deltaplano lui viaggia da quando aveva quattro anni, ma solo per tratti brevi.

Papà Pierangelo, sabato 14, aveva compiuto diverse soste, durante il tragitto, per non correre il rischio di farlo affaticare. Domenica invece no: partenza da Tarquinia e un solo stop, a Vejano. Un caffé e di nuovo in volo verso Terni.

“Siamo arrivati un po’ stanchi ma Pierpaolo ha risposto alla grande - spiega il papà - il che ha fatto crescere in lui ancor più il desiderio di fare il Giro d’Italia in delta”.

Ad accoglierli, in volo, nonno Paolo, che tutti ricordano come il grande Haldin. Buon sangue non mente.