Palazzo Carrara, cinque restauratori in lizza

Cinque restauratori pronti a partecipare alla gara pubblica e così i lavori alla sala Apollo e Dafne di Palazzo Carrara, a Terni,entrano nella seconda fase. Con l’obiettivo del Comune di riaprirla al pubblico nell’estate 2020.

In questi giorni infatti i tecnici di Palazzo Spada hanno portato a termine l’indagine di mercato necessaria alla formulazione del bando per individuare l’azienda che darà un nuovo volto agli affreschi seicenteschi di Girolamo Troppa, il pittore reatino che operò soprattutto su Roma e di cui Terni custodisce a Palazzo Montani anche l’affresco “Agar ed Ismaele nel deserto salvati dall'Angelo”.

Sono cinque dunque i nomi che hanno aderito e che dovrebbero partecipare all’avviso pubblico, in attesa dell’ufficialità. Si sta per chiudere così la prima fase di lavoro di messa in sicurezza della sala, anche se con un po’ di ritardo.

L’amministrazione infatti aveva individuato giugno 2019 come termine ultimo per la fine del cantiere, ma, come segnalato al Corriere dell’Umbria da diversi residenti della zona di via Carrara, i lavori al momento sembrano bloccati. In realtà la ditta individuata nel gennaio scorso sta chiudendo il programma di intervento, in modo da poter lasciare poi spazio ai restauratori.

In questa prima fase del cantiere, sostenuta dalla Fondazione Carit con un contributo di 75 mila euro, l’obiettivo è stato quello di rinnovare la dotazione impiantistica della sala Apollo e Dafne, posta al secondo piano della struttura che oggi ospita anche gli uffici dell’assessorato alla Cultura e che dal 1933 al 2004 è stata anche la sede della biblioteca comunale, in particolare con l’inserimento della climatizzazione, dei terminali dati e della nuova illuminazione, la realizzazione di impianti a pavimento che non andranno a interferire con la superficie decorata e un sistema di illuminazione in grado di valorizzare le opere presenti.

