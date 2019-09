Colpita da un pugno alla fine della partita

Una ragazza ternana è stata aggredita allo stadio Liberati al termine della partita della Ternana contro il Monopoli, nel pomeriggio di domenica 15 settembre 2019.

Si tratta di Erika Lucci, 24 anni.

“Ero andata allo stadio con i miei amici - racconta - quando, durante gli ultimi 5 minuti, un ultrà mi è venuto addosso all’improvviso colpendomi con un pugno al fianco destro all’altezza del fegato scaraventandomi a terra. Io ero sul gradino più alto della curva Nord e questo tifoso è spuntato dal nulla. Ho avuto l’impressione che fosse strafatto. Cercava un suo amico e voleva passare a tutti i costi tra la folla. Non ho avuto neanche il tempo di accorgermene che mi sono ritrovata a terra e nel parapiglia sono cadute anche altre due persone. Il ragazzo poi, senza neanche scusarsi, ha raggiunto l’amico ed è scappato via. Io ho accusato un forte dolore al fianco, tanto che mi sono accasciata sulla gradinata e sono stata soccorsa da uno steward della Ternana in attesa dell’arrivo del 118”.

Erika Lucci è presidente di Luce per Terni, un’associazione che si batte contro la violenza sulle donne e a favore delle fasce sociali più deboli.

La ragazza è ricorsa alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dove è stata ricoverata in osservazione.