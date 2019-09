A sette anni farà il Giro d'Italia in deltaplano

Vola col papà, in deltaplano, da quando aveva quattro anni. Qualche mese fa, tra un giretto sopra a Terni e dintorni e l’altro, se ne è uscito con una richiesta, precisa: “Papà, voglio fare il Giro d’Italia. In deltaplano”.

Pierpaolo Aldini adesso di anni ne ha sette e papà Pierangelo, per gli amici Pippo, professione bancario, di deluderlo non se l’è proprio sentita.

“Va bene - ha risposto - ma dobbiamo fare dei test, per vedere se ce la fai a livello fisico”.

Così sabato 14 settembre 2019, approfittando del giorno libero dalla scuola, padre e figlio hanno deciso di compiere il primo di questi test, partendo verso le 8 dal campovolo Palazzone di Narni, destinazione Tarquinia. Lì il loro deltaplano è atterrato poco dopo mezzogiorno sulla pista del campo di volo Delta Top.

"Pierpaolo vola con me da anni - spiega Pierangelo Aldini - ma per mettere in atto questo suo sogno occorrerà restare in volo per diversi giorni e quindi, gradualmente, dobbiamo essere sicuri che non avverta la fatica. Ho calcolato che per questo fantomatico Giro d’Italia che lui sogna ci vorranno 12 giorni".

Gli Aldini peraltro non sono certo una famiglia che, per così dire, si... annoia.

Il padre di Pierangelo, all’anagrafe Paolo, è stato il grande Haldin, l’uomo che - negli anni ‘80 - fece rivivere il mito di Houdini con i suoi sensazionali numeri di evasione. E’ nella storia di Terni quando si liberò da camicia di forza e catene, appeso a testa in giù da un elicottero sulla cascata delle Marmore. Lo zio di Pierpaolo è invece Aldo, mentalista di fama internazionale.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 15 settembre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)