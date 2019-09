Due nomadi sorprese ad aggirarsi in un palazzo

Le hanno notate mentre si aggiravano all'interno di un palazzo, nel quartiere Gabelletta, in via Andromeda, a Terni, e chi le ha viste si è insospettito, decidendo di avvertire i carabinieri.

I militari dell'Arma sono così arrivati sul posto ed hanno fermato due giovani nomadi, una di 29 anni e l'altra di 13.

Le due ragazze, che vivono in un campo nomadi della capitale, non hanno saputo giustificare la loro presenza nell'edificio e, dopo l'identificazione, sono state allontanate da Terni.

Per la ventinovenne è scattato il foglio di via obbligatorio e le è stata affidata la ragazzina, per il rientro a casa.