Ubriaco al volante denunciato dalla polizia

Era impegnata nei servizi di controllo del territorio la pattuglia della squadra volante della Questura di Terni che, passando di notte in viale Di Vittorio, ha notato un’auto che procedeva pericolosamente a zig zag. Gli agenti hanno fermato il veicolo e alla guida hanno trovato un uomo in evidente stato di ebbrezza. Dai controlli al terminale è emerso che l’uomo, un ternano di 52 anni, era già stato denunciato dalla polizia locale nel dicembre del 2018 per lo stesso reato e per questo motivo gli era stata sospesa la patente. L'automobilista ternano è stato di nuovo denunciato a piede libero e multato per guida senza patente e in stato di ebbrezza.