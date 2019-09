Concorso per scegliere il viso di Madonna Valnerina

“Il viso di chi rappresenterà ogni anno la Valnerina dovrà suscitare le emozioni che evocano la forza e lo spettacolo della cascata delle Marmore, il silenzio e le suggestioni dei borghi medievali, l’incanto delle acque e la purezza della natura”. Giampiero Raspetti, fondatore dell’associazione culturale La Pagina di Terni, sintetizza così il significato del concorso Madonna Valnerina 2020. E’ aperto a fotografi e pittori e alle scuole secondarie di primo e secondo grado che, entro il prossimo primo dicembre, possono consegnare fotografie e ritratti per partecipare alla prima edizione del concorso. “Quella della Valnerina è una comunità che si cerca - dice Raspetti - e che prova a costruire un futuro comune. Unificare, per noi dell’associazione La Pagina, per Fabrizio Pacifici e la sua Fondazione Aiutiamoli a vivere, per Paola Pignocchi e la sua TernixTerni Donna e per tutte le altre associazioni unite nella collaborazione, questo nostro meraviglioso lembo di terra significa partire dal riconoscimento più alto e sentito che si possa assegnare alla nostra compagna di vita: cogliere nel viso di chi rappresenterà ogni anno la Valnerina i suoi bagliori, i suoi silenzi, i suoi sapori, la sua musica e l’incanto delle acque”.