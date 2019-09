Allarme incendio, evacuata la sede dell'Usl

L'allarme anti-incendio è scattato, durante la mattinata di venerdì 13 settembre, nei pressi dell'ambulatorio di mammografia e in pochi minuti tutta la sede dell'Usl di Terni è stata evacuata. Solo fumo e nessun danno rilevante, ma per motivi precauzionali i dipendenti del palazzo di viale Bramante sono usciti in strada. Ora la situazione, dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco, è ritornata alla normalità.