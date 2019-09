Gestiva una casa d'appuntamenti, cubana a giudizio

Aveva un bel giro di clienti, quella casa di appuntamenti situata in via Lungonera Savoia, tanto da finire – era l’estate del 2015 – sotto la lente della squadra Mobile di Terni. La vicenda è sfociata in un processo che vede imputata una donna cubana di circa 40 anni. Dopo aver appreso degli strani ‘giri’ attorno a quell’appartamento, gli investigatori avevano preso contatto attraverso un noto sito web di annunci ed avevano chiamato fissando un appuntamento. Uno di loro – con i colleghi ben nascosti – si era finto cliente e ad aprire la porta aveva trovato una ragazza straniera in abiti decisamente succinti. A quel punto era scattata l'irruzione che aveva fatto emergere la presenza anche di un’altra giovane, in un contesto inequivocabile. Di lì a poco sul posto era giunta anche la donna cubana poi finita a processo a cui le due, periodicamente, avrebbero versato una sorta di affitto. Una volta ricostruito il ‘giro’, la vicenda è finita all’attenzione della procura e quindi del tribunale con il processo in corso e l’imputata – accusata di aver avuto un ruolo-chiave nell’attività – difesa dall’avvocato Enrica Carla Maria Capitò.