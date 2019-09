Auto in fiamme nell'area di servizio Giove Nord

Attimi di paura lungo l'autostrada del sole. Per cause ancora in corso d'accertamento, martedì pomeriggio, un'auto, lasciata in sosta all'interno dell'area di servizio Giove nord, è andata a fuoco. Nel giro di poco tempo, l'utilitaria è stata letteralmente avvolta dalle fiamme, innescate dal motore. Fortunatamente a bordo non era presente nessuno. L'incendio dell'autovettura, alimentata a gpl, ha danneggiato anche i pannelli fotovoltaici della copertura del parcheggio. Sta di fatto che una colonna di fumo grigio si è alzata, rendendosi visibile a chiunque fosse in transito in quel momento. A destare allerta, in particolare, il fatto che a bordo della vettura fosse presente una bombola di Gpl. Immediato, l'intervento da parte degli agenti del sostituto commissario, Stefano Spagnoli, comandante della sottosezione di polizia stradale di Orvieto. Questi ultimi, una volta intervenuti, hanno provveduto a far evacuare la zona per evitare rischi in caso di esplosione. L'area è rimasta monitorata a vista, nell'attesa dell'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco. Raggiunto il punto del parcheggio dove l'auto era in sosta, i pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Le operazioni si sono protratte per alcune ore. Solo una volta che l'incendio risultava domato è stato possibile riaprire al transito degli avventori l'area di servizio. Quanto accaduto non ha avuto ripercussioni sul traffico autostradale.