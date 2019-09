Gioca 2 euro e ne vince 260mila

La dea bendata ha baciato il bar tabaccheria Natalini di Borgo Rivo. Il fortunato, un pensionato, ha acquistato un biglietto da 2 euro della serie “Turista per 10 anni” e ha totalizzato una vincita da 260mila euro. Al giocatore andranno subito 50 mila euro e a seguire 20mila euro l’anno per dieci anni, oltre ad un bonus finale di altri 10mila euro. Dalla tabaccheria il titolare spiega che non è la prima volta che è stata fatta una vincita importante. Il pensionato il giorno stesso della vincita, che risale alla metà di agosto, ma la notizia è stata battuta ieri dall'agenzia Agimeg (Agenzia giornalistica sul mercato del gioco), ha voluto condividere la felicità per la vittoria stappando una bottiglia di spumante. Per il pensionato è stata una sorpresa scoprire, dopo aver grattato le varie caselle, di aver vinto ben 260mila euro. Incredulo non si è voluto nascondere, come spesso accade quando ci sono vincite consistenti, anzi ha mostrato lui stesso il biglietto fortunato al titolare del bar tabaccheria. Di fatto la fortuna si è fermata al bar tabaccheria Natalini. Ogni giorno vengono acquistati svariati biglietti, ma questa volta è stata Terni la città fortunata.[FIRMAPIEDE]