Finisce con la gamba sotto un muletto

Fratture multiple a un piede e ferite a una gamba. Prognosi di 40 giorni.

Questo il bilancio dell'incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima lunedì pomeriggio un operaio di 35 anni che lavorava presso un'azienda di carpenteria metallica ad Acquavogliera, al confine fra Terni e San Gemini.

L'uomo stava trasportando un carrello vuoto verso la pesa per calcolare la tara. Un'operazione di routine che non sembrava riservare pericolo alcuno. Ma così non è stato. In una sorta d'incidente stradale, l'operaio è finito con la gamba sotto un muletto meccanico guidato da un collega che transitava nei pressi. Fratture al piede e ferite alla gamba, ma sarebbe potuto andare peggio. Sul luogo dell'incidente i carabinieri, i tecnici della Usl2 competenti per la sicurezza sul lavoro e i vigili del fuoco. I carabinieri hanno informato la procura per eventuali reati. L'uomo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso e subito ricoverato nel reparto di Ortopedia.