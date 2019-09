Cuoco di 53 anni trovato morto nel letto

A dare l’allarme domenica sera poco dopo le 20 è stato il coinquilino che non riusciva ad entrare in casa perché la porta era stata chiusa dall'interno. L'uomo non rispondeva al cellulare. Da qui l'allarme ai vigili del fuoco e di seguito alla polizia di Stato. Che quando sono riusciti ad entrare in casa l'hanno trovato morto sul letto. Senza segni di violenza e senza siringhe o altre sostanze stupefacenti nei pressi. L'uomo senza vita è un 53enne, di professione cuoco, trovato morto all’interno del suo appartamento in via Renato Botondi, a pochi metri da piazza della Pace e a poca distanza dal parco Le Grazie. L'uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine sembra avesse problemi di tossicodipendenza. Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118. Indagini aperte per capire le cause del decesso. Esclusa la morte violenta; sul corpo non c'erano segni in tale senso. Restano in campo due ipotesi: quella della morte naturale magari sopraggiunta in un fisico debilitato oppure quella della morte per farmaci o per sostanze. Solo le analisi e un'eventuale autopsia decisa dal magistrato di turno potrà fare chiarezza. Medici del 118 a cui forse si aggiungerà un medico legale inviato dalla questura sono rimasti al lavoro fino a tardi.