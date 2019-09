Abbaiava troppo, cane ucciso da boccone avvelenato

Nuovo cane avvelenato a Terni. E’ il terzo in pochi giorni. Tutti e tre gli animali sono deceduti dopo aver mangiato polpette avvelenate. L’ultimo episodio è avvenuto sabato pomeriggio a Villaggio Matteotti. L’animale, di cinque anni, è deceduto dopo aver mangiato un boccone avvelenato con una sostanza lumachicida che ignoti avevano lanciato nel giardino privato dell’abitazione in cui si trovava. Evidente a questo punto la volontà di ucciderlo. I proprietari hanno presentato denuncia ai carabinieri forestali che stanno svolgendo le indagini per giungere a identificare l’autore del gesto. Dai primi riscontri, sembra che il cane abbaiasse e dunque appare probabile che qualche vicino infastidito dal continuo latrare abbia lanciato nel giardino la polpetta avvelenata per risolvere a suo modo, brutale e illegale, il problema. L’episodio è il terzo in pochi giorni. Due cani erano stati avvelenati precedentemente con bocconi, uno in via Brodolini e l’altro a vocabolo Trevi.

La modalità è stata la stessa, ma in questi due casi i bocconi avvelenati erano stati lasciati all’interno di aree pubbliche, dopo il fatto attentamente controllate.