E' un ternano l'autore del post sessista sulla De Micheli

E’ un militante ternano di CasaPound l’autore del post sessista su Facebook ai danni del neo ministro dei Lavori pubblici Paola De Micheli che nelle ultime ore ha fatto infiammare il web: “Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti... appena staccato dal turno sulla Salaria”. Con tanto di foto che metteva in evidenza le forme generose del ministro. Il post, dopo le polemiche, è stato subito rimosso dal web. Ma i critici l’avevano già fotografato. L’autore è Andrea Cpi (sta per CasaPound Italia), 43 anni, diplomato all’Itc “Federico Cesi”, e militante di CasaPound Italia. L'uomo è stato candidato, sempre per CasaPound, alle elezioni comunali ternane del 2018.