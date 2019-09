Lavori non completati a Cardeto, il Comune chiede i danni

Per il parco di Cardeto ora si aprono le fasi legali e quelle tecniche. Una telenovela che sembra non avere fine, ma che in ogni caso, aveva una storia ormai già tracciata da tempo. Almeno dal giugno del 2018, da quando cioè le ruspe dell’impresa concessionaria di Sandro Citarei, la Parco Cardeto srl, hanno smesso di lavorare nel cantiere del parco. A distanza di un anno esatto, a giugno scorso, il Comune ha avviato il procedimento per la risoluzione contrattuale e nel contempo ha proceduto con l’applicazione delle penali e l’inoltro per l’escussione della fideiussione. Dal canto suo l’ex concessionario Citarei ha avviato la causa civile sostenendo di essere stato ‘cacciato’ dopo aver fatto opere per oltre 2 milioni rispetto a quanto era stato previsto. Per Palazzo Spada al contrario la ditta avrebbe provocato ‘un ingiustificato e grave ritardo, la violazione delle disposizioni in materia di lavori pubblici e la compromissione della sicurezza dell’area’, oltre al fatto che i residenti non possono usufruire né della zona verde né tantomeno dell’impiantistica sportiva dal marzo del 2013, anno di inizio contratto e di avvio dei lavori. Così il Comune ha applicato le penali contrattuali pari al 10% del valore di contratto: si tratta di 277 mila 493 euro. Una cifra non coperta dalla fideiussione di garanzia. La somma garantita per il quale palazzo Spada ha chiesto l’escussione è di fatto la metà: 139 mila 402 euro Intanto procede lo studio di valutazione dello stato di consistenza dei lavori, fondamentale per avere un quadro definitivo e concreto di ciò che è avvenuto dal 2013 al giugno 2018. Per il completamento degli interventi è stata approvata l’assunzione di un mutuo per circa 900 mila euro. L’orizzonte dunque appare ancora lontano mentre ormai si dovrà anche pensare a metter nero su bianco una nuova gara di appalto.