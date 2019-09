Rotatoria via del Rivo, nuovo incidente

Ennesimo incidente all'altezza della rotatoria posta fra via del Rivo, via Gabelletta e via delle Terre Arnolfe al confine tra i quartieri Campitello e Campomaggiore. Venerdì poco prima della mezzanotte si sono scontrate una Yaris condotta da un ternano che scendeva da via delle Terre Arnolfe e uno scooter Yamaha che procedeva in direzione Gabelletta. E' stato il guidatore dello scooter, un ternano di 43 anni, ad avere la peggio. Sbalzato in terra dall'urto è stato subito soccorso dal 118. Le sue condizioni non preoccupano.